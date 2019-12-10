Дмитрий Бердников остался в ТОП-3 медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СФО в ноябре

Иркутск, СФО, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников и спикер думы областного центра Дмитрий Ружников по итогам ноября остались в ТОП-10 медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СФО по версии «Медиалогии».

Дмитрий Бердников занял третье место в этом списке. Согласно упоминаниям в СМИ, в ноябре он выступил в защиту иркутского ипподрома и поручил администрации города проработать возможность обращения в суд по поводу его продажи – Дмитрий Бердников считает недопустимым использовать иркутский ипподром под застройку. Также мэр Иркутска принял участие в «Шествии памяти» в честь Дня народного единства, которое прошло на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора».

Дмитрий Ружников в ноябре занял седьмое место в этом медиарейтинге.

На вершине ТОПа расположились глава Кемерово Илья Середюк и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В числе аутсайдеров рейтинга – председатель совета депутатов Кемерово Николай Сенчуров и представители Кызыла – мэр Карим Сагаан-Оол и глава города-председатель городского совета Ирина Казанцева.