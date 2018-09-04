Дмитрий Бердников по итогам августа занимает пятое место в медиарейтинге глав столиц субъектов СФО

Иркутск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников по итогам августа занял пятое место в медиарейтинге глав столиц субъектов Сибирского федерального округа.

По данным Медиалогии, глава областного центра Приангарья за месяц снизил рейтинг на один пункт, спустившись с четвертого места на пятое и уступив позиции мэру Томска Ивану Кляйну. ТОП-3 рейтинга по-прежнему составляют глава Новосибирска Анатолий Локоть, глава Красноярска Сергей Еремин, глава Омска Оксана Фадина.

Единственным мэром в СФО с негативным медиаиндексом стал опустившийся на последнюю строку рейтинга глава Читы Анатолий Михалев. Причиной этого стала информация СМИ о проведении прокуратурой проверки сообщения о том, что в первые дни наводнения КамАЗы отсыпали грунтом улицу поселка Биофабрика, где находится дача Анатолия Михалева.