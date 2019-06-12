|Медиа
|13.06.2019
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Дмитрий Бердников в мае 2019 года вошел в ТОП-5 медиарейтинга первых лиц столиц регионов Сибири
|Медиа
|13.06.2019
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Дмитрий Бердников в мае 2019 года вошел в ТОП-5 медиарейтинга первых лиц столиц регионов Сибири
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Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников по итогам мая 2019 года занял четвертое место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СФО. Его медиаиндекс составил 5649, сообщает «Медиалогия».
В первой тройке расположились главы Новосибирска, Омска и Красноярска – Анатолий Локоть, Оксана Фадина и Сергей Еремин соответственно.
В числе аутсайдеров ТОП-20 – председатели советов депутатов Абакана и Кемерово Альберт Тупикин и Николай Сенчуров, а также глава Кызыла-председатель горсовета Ирина Казанцева.
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