Дмитрий Бердников в мае 2019 года вошел в ТОП-5 медиарейтинга первых лиц столиц регионов Сибири

Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 подвела итоги активности своих клиентов в международном роуминге во время майских праздников. Число абонентов, выезжавших за границу в период с 1 по 12 мая, выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика – в 5,3 раза, пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.