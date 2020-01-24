Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дмитрий Бердников занял четвертую строчку медиарейтинга первых лиц городов СФО по итогам 2019 года. В сравнении с итогами 2018 года упоминаемость мэра Иркутска в СМИ увеличилась на одну позицию. Исследование подготовили эксперты Медиалогии.

Первое место занимает мэр Новосибирска Анатолий Локоть, второе место у главы Красноярска Сергея Еремина, третье место досталось мэру Омска Оксане Фадиной.

Также по итогам 2019 года новичком медарейтинга стал председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников. Спикер стартовал с девятой строчки.