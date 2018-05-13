Евровидение, хоккей и День Победы стали самыми популярными интернет-запросами иркутян за неделю

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Яндекс проанализировал интернет-запросы жителей столицы Приангарья с 7 по 13 мая. В первой тройке иркутского ТОПа тем и событий недели стали Евровидение, матч сборных России и Чехии по хоккею и День Победы.

Также к 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне относились еще пять запросов из первой десятки. Иркутяне хотели знать про парады в Иркутске и Братске, интересовались мероприятиями и салютом к 9 Мая, а также просвещались на тему георгиевских ленточек.

Кроме того, жители областного центра искали в интернете в целом информацию о чемпионате мира по хоккею. Вторым с конца по популярности запросом стала инаугурация президента РФ Владимира Путина.