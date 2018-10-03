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04.10.2018

Фестиваль «Байкальская пресса» открывается в Иркутске

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль «Байкальская пресса» открывается в Иркутске сегодня, 4 октября. Он будет проходит в течение двух дней на территории арт-завода «Доренберг» (ул. Баррикад, 51).

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля у гостей будет возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом. Запланирована двухдневная образовательная программа, известные и интересные спикеры – журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов, телевизионная ведущая Ника Стрижак, медиаменеджер и продюсер Наталья Лосева, фотожурналист Сергей Максимишин и многие другие.

Кроме того, 5 октября в 19:30 в рамках фестиваля «Байкальская пресса» состоится торжественная церемония, на которой будут названы имена победителей конкурса «Журналист года Иркутской области».

Вход на все мероприятия фестиваля свободный!

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