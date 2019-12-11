Губернатор Приангарья запустил в соцсетях опрос, делать ли в регионе 31 декабря выходным днем

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На странице губернатора Иркутской области Сергея Левченко в Инстаграме 11 декабря был опубликован пост с опросом о переносе рабочего дня 31 декабря на последнюю субботу года – 28 декабря.

«Мне важно знать ваше мнение!» – сообщается в подписи к посту. Сам опрос опубликован в сториз профиля. Отметим, подавляющее большинство из проголосовавших «за» этот перенос.

Между тем, напомним, на федеральном уровне соответствующий законопроект о том, чтобы официально сделать 31 декабря в России выходным днем, был внесен в Госдуму 28 ноября этого года. Известно, что президент России Владимир Путин инициативу в целом одобрил, но выразил сомнение, что законопроект успеют принять до конца этого года.

Вместе с тем, на региональном уровне уже в 2019 году этот день объявлен выходным в Псковской, Свердловской, Ленинградской, Кировской областях, Ставропольском крае, Крыму и Карачаево-Черкессии.