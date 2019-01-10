HeadHunter: Иркутск – в тройке лидеров среди городов Сибири по количеству безработных журналистов

СФО, Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск находится в ТОП-3 крупных городов Сибири по количеству резюме на вакансию журналиста – конкурс составляет 5,6 резюме на место. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.

Лидер рейтинга – Томск (6 резюме на вакансию), на втором месте Барнаул (5,9). Третье место с Иркутском делит Омск.

Ко Дню печати, который будет отмечаться 13 января, эксперты HeadHunter проанализировали предложения на рынке труда для журналистов/ корреспондентов в Сибири. На сегодняшний день на самое высокое вознаграждение могут рассчитывать журналисты Новосибирска, за последний год оно составило 30 тысяч 800 рублей. А вот самые низкие зарплаты оказались в Барнауле, 21 тысяча 250 рублей. Для сравнения, среднее зарплатное предложение для журналистов в Москве в прошлом году составило 52 тысячи 250 рублей.

– Профессия журналиста сегодня одна из самых привлекательных для выпускников школ, – комментирует руководитель пресс-службы по СФО Елана Таращук. – Поэтому в вузах достаточно высокий конкурс на данные факультеты, а потом и конкуренция среди соискателей. Например, сегодня на территории СФО примерно пять соискателей претендуют на одно предложение, это достаточно высокий конкурс. При этом проще всего найти работу в Кемеровской области, где на вакансию претендуют примерно четыре человека.

Аналитики отмечают, что сегодня в журналистике работают 60% женщин и 40 – мужчин, у большинства из них высшее образование. Чаще всего соискатели, которые решили сменить журналистику на более спокойный труд, уходят в сферу «Маркетинг, реклама, PR» и «Административный персонал».