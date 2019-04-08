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09.04.2019

HeadHunter – об интернет-зависимости иркутян и проверке соцсетей соискателей работы

Иркутск, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба исследований HeadHunter выяснила, насколько сильна интернет-зависимость у жителей Иркутска. Оказалось, что доступ к всемирной паутине для работы и/или учебы необходим почти каждому жителю нашего города: лишь 9% опрошенных сообщили, что их профессиональная деятельность никак не зависит от подключения к интернету. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.

Ожидаемо, что чаще всего о важности подключения к сети говорят представители профессиональных отраслей «Маркетинг, реклама, PR» (99%), «Высший менеджмент» (98%), «Закупки» (98%), «Юристы» (97%), «ИТ, интернет, телеком» (97%).

– Логично, что меньше всего интернет оказывает влияние на профессии, которые связаны с физическим трудом. Так, 38% участников опроса из сферы «Рабочий персонал» сказали, что их работа и учеба не зависят от наличия интернета. Такой же ответ дали 20% опрошенных из сферы «Транспорт, логистика», 14% представителей сферы «Добыча сырья» и по 13% – из сфер «Спорт, салоны красоты», «Производство» и «Туризм, рестораны, – рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter СФО Елана Таращук.

При этом 92% участников опроса признались, что используют интернет для личных нужд на работе.  В топ-5 причин, по которым заходят в интернет, вошли: проверка почты, социальных сетей, чтение новостей и книг, общение через мессенджеры и прослушивание музыки. Большинство опрошенных отмечают, что интернет помогает им на время отвлечься от рабочих задач и отдохнуть.

Кроме того, 5% соискателей считают, что отсутствие возможности пользоваться интернетом вообще не изменило бы их жизнь: выше всего эта доля среди представителей рабочих профессий и сферы безопасности (по 13%). А вот для 19% соискателей отсутствие такой возможности полностью изменило бы жизнь, чаще всего об этом говорили представители сферы маркетинг, реклама и pr (28%) и IT-сфере (27%).

– Между прочим, возможности интернета всё активнее используются при поиске сотрудников. Так, в 2014 году опрос на hh.ru показал, что 76% работодателей проверяют страницы соискателей в соцсетях, причем 15% работодателей делают это всегда, 61% — выборочно. По итогам опроса, проведенного в марте 2019 года, оказалось, что страницы соискателей в соцсетях проверяют уже 84% работодателей, в 22% случаев – всегда и на любые позиции. Зачем компании это делают? Чтобы составить мнение о кандидате до встречи или сверить впечатление после собеседования. Чем выше должность, тем больше вероятность, что профиль посмотрят обязательно, – добавляет Елана Таращук.

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