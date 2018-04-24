Идет прием заявок на 13-й журналистский конкурс «Сибирь.ПРО»

СФО, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Продолжается прием заявок для участия в 13-м межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Напомним, проект реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в СФО с 2006 года. Кстати, его главная тема и номинация в 2018 году – «Сибирь: ПРОектный подход – приоритеты развития». Победа присуждается за материал или серию материалов о реализации в Сибири проектов комплексного развития регионов, а также проектов по приоритетным направлениям, которые являются определяющими для ускорения экономического роста и благосостояния жителей макрорегиона. Кроме этого, сообщают организаторы, к участию в конкурсе допускаются материалы о сибиряках, эффективно развивающих собственное дело, о развитии малого и среднего предпринимательства, внедрении технологий и инноваций, о наукоемких отраслях экономики и строительстве объектов инновационной инфраструктуры. Также в соревновании вновь стартовала номинация генерального партнера конкурса Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – «Цифровая Сибирь». Кроме того, впервые открыта номинация «Сибирь ПРОмышленная». Оцениваться будут фотоматериалы или серия фотоматериалов, посвященных человеку труда и промышленным объектам субъектов СФО, демонстрирующим мощь, промышленный и научный потенциал Сибири; деятельности современных предприятий и высокотехнологичных производств, показывающих процесс создания продукции и т.д. Кроме этого, на конкурс принимаются фотоработы о городской индустриальной архитектуре. Среди других номинаций – премии «АгроПро», «ПРО свет», «ЭкоПРО», «Горный ПРОфиль», «Наука и образование», «ПРОба пера», «Свой дом», «ПРОфессия железнодорожник», «Финансовый воПРОс», «ПРО авиацию». Неизменными остаются номинации «Демографическая ПРОгрессия», «Здоровье», «ПРО спорт», «Герой нашего времени». СПРАВКА: В конкурсе «Сибирь.ПРО» принимают участие работы, а также материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или вышедшие в эфир электронного СМИ в период с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций конкурса, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru . ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... сфо Тэги: View the discussion thread.