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24.04.2018

Идет прием заявок на 13-й журналистский конкурс «Сибирь.ПРО»

СФО, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Продолжается прием заявок для участия в 13-м межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО».

Напомним, проект реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в СФО с 2006 года. Кстати, его главная тема и номинация в 2018 году – «Сибирь: ПРОектный подход – приоритеты развития». Победа присуждается за материал или серию материалов о реализации в Сибири проектов комплексного развития регионов, а также проектов по приоритетным направлениям, которые являются определяющими для ускорения экономического роста и благосостояния жителей макрорегиона.

Кроме этого, сообщают организаторы, к участию в конкурсе допускаются материалы о сибиряках, эффективно развивающих собственное дело, о развитии малого и среднего предпринимательства, внедрении технологий и инноваций, о наукоемких отраслях экономики и строительстве объектов инновационной инфраструктуры.

Также в соревновании вновь стартовала номинация генерального партнера конкурса Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – «Цифровая Сибирь». Кроме того, впервые открыта номинация «Сибирь ПРОмышленная». Оцениваться будут фотоматериалы или серия фотоматериалов, посвященных человеку труда и промышленным объектам субъектов СФО, демонстрирующим мощь, промышленный и научный потенциал Сибири; деятельности современных предприятий и высокотехнологичных производств, показывающих процесс создания продукции и т.д. Кроме этого, на конкурс принимаются фотоработы о городской индустриальной архитектуре.

Среди других номинаций – премии «АгроПро», «ПРО свет», «ЭкоПРО», «Горный ПРОфиль», «Наука и образование», «ПРОба пера», «Свой дом», «ПРОфессия железнодорожник», «Финансовый воПРОс», «ПРО авиацию».

Неизменными остаются номинации «Демографическая ПРОгрессия», «Здоровье», «ПРО спорт», «Герой нашего времени».

СПРАВКА:

  • В конкурсе «Сибирь.ПРО» принимают участие работы, а также материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или вышедшие в эфир электронного СМИ в период с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций конкурса, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

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