Илья Варламов: самое главное, что есть в Иркутске – это понимание ценности деревянной архитектуры

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Известный блогер и урбанист Илья Варламов опубликовал на своем канале еще один фильм-впечатление о поездке в Иркутск. В своем 30-минутном ролике он осветил проблему сохранения деревянной архитектуры и отметил, что столица Иркутской области в этом смысле – уникальный город. Первым делом Илья Варламов вместе с иркутскими архитекторами отправился в 130-й квартал. Это место впечатлило московского блогера, потому как, с одной стороны, здесь сохранилось старинное культурное наследие Иркутска, а с другой, идея уже испорчена. Арендаторы, не зная правил и канонов, вешают на старые дома современные яркие вывески, которые не только портят облик этого уникального места, но еще и разрушают весь исторический концепт. Однако по мнению блогера, уж лучше пусть будет так, чем совсем не предпринимать никаких действий по сохранению деревянного зодчества. - Вам повезло: у вас есть, с чем работать, потому что в других городах работать уже не с чем. Сюда прийти лет через 5-10 и еще раз всё реконструировать, учитывая все ошибки, приняв все регламенты, с вывесками, архитектурой, фасадами и сделать здесь то, чего не хватает. Сейчас здесь есть отдельные объекты, но совершенно не чувствуется историческая среда. Всё из-за того, что всё перестроено, переделано. Но главное, что есть классный пример. Приезжайте все в Иркутск и смотрите, как им удалось сохранить, - заметил Илья Варламов во время прогулки по 130-му кварталу. Урбанист отмечает, что проблема с деревянной архитектурой есть практически во всех городах и регионах России. Главная причина – экономически не выгодно спасать «деревяшки». Такие здания, в отличие от каменных, в разы быстрее ветшают, требуют сложного ремонта, и вообще их крайне дорого содержать. Но еще важнее, что никто не понимает, как с помощью таких зданий заработать. Люди в них жить не хотят и это понятно: в деревянных домах не самые комфортные условия, нет центральных коммуникаций, проблемы с отоплением. Поэтому деревянное наследие исчезает из облика многих городов. Где-то такие дома гниют и разрушаются, где-то их сжигают и на пепелище строят безликие торговые центры и жилые комплексы. Это неправильно, считает Илья Варламов. - Деревянная архитектура – это единый культурный слой, наше, свое, незаимствованное. Это всё, что у нас есть. Это важно и нужно сохранять, потому что это делает город интересным, уникальным. Формирует какую-то локальную идентичность, - продолжает высказывать свои идеи блогер. Именно такие здания отличают, например, Иркутск от других городов. Потому что в каждом из них исторически были свои наличники, свой декор, своя концепция. - Наверное, единственный город в России, который смог как-то сохранить деревянное зодчество и сделать его коммерчески выгодным – это Иркутск. В Иркутске – единственный в России опыт массового сохранения деревянного наследия архитектуры, - отмечает Илья Варламов. Однако 130-й квартал в его нынешнем облике блогер называет локальным Адлером: - Из-за отсутствия строгих правил, надлежащего надзора и регулирования это превратилось реально в Адлер. Все эти вывески, надстройки, пристройки. Всё это выглядит не очень хорошо. Но нужно понимать, что самое главное, что они сохранили эти дома. Они сохранили историческую ткань, собрали все в одном месте и сейчас с этим можно работать. Также Илья Варламов рекомендовал всем мэрам и губернаторам России, которые имеют дело с деревянным архитектурным наследием, приехать в Иркутск и перенять по его сохранению. Особенно этот совет актуален для Рязани, считает блогер. - Самое главное, что есть в Иркутске – понимание ценности деревянной архитектуры. Понимание того, что это не надо сносить, что городу это может приносить деньги, что это какая-то местная идентичность, что это может стать центром притяжения для туристов, которые приезжают на Байкал, - резюмировал Илья Варламов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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