Иркутск снова «поплыл»: пользователи соцсетей публикуют фото и видео потопа

Иркутск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С вечера 23 августа в Иркутске идет дождь. Город снова затопило – на некоторых перекрестках не работают светофоры, кое-где нет электричества. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Так, например, традиционно залило водой улицу Мира во Втором Иркутске. Кроме того, в Ленинском округе подтопление фиксируется в районе Узловой. Дождь также залил и центральные улицы города. Подборкой видео на эту тему делятся пользователи в группе «ДТП 38RUS Иркутск» в соцсети «Вконтакте».

Также пользователи соцсетей сообщают о том, что в некоторых районах города на машины падают деревья. Подобные инциденты зафиксированы в Академгородке, по улицам Карла Маркса и Мира.

Фото пользователей соцсетей

В группе «Инцидент Иркутск» в соцсети «Вконтакте» сообщается о том, что дождь затопил территорию детсада №122.

По данным Яндекс.пробок, ситуация на дорогах более или менее стабильная, сильные заторы отмечаются на улицах Баррикад, Декабрьских событий и Дзержинского. Как сообщает Weacom.ru, за ночь в Иркутске выпало 64% от месячной нормы осадков. Дождь будет идти весь день 24 августа, но во второй половине дня станет менее интесивным.

Напомним, за это лето Иркутск не в первые отказывается под водой. В начале июля в городе за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. В правительстве Приангарья ранее заявляли, что в областном центре ливневая канализация – даже там, где она есть – не может справляться со слишком сильными дождями, когда вылившийся поток воды существенно превышает нормативы. Ее основная масса построена до революции либо в советское время. Сейчас же дополнительная «ливневка» строится только при капитальном ремонте дорог. Обычный ремонт, как и восстановление дорожного покрытия после реконструкции инженерных сетей, ее установки не предусматривает.

Стоит отметить, что от сильных дождей похожим образом сейчас страдают и прилегающие к Иркутску территории. Так, например, затопило часть Шелехова, где ливнёвка также не справляется с потоком воды.

Подобные явления наблюдаются и в Слюдянке. В прибайкальском городе на улице Советская машина провалилась в яму, размытую дождём.

Кстати, совсем недавно с подобными проблемами столкнулся и Братск. Ливни шли двое суток подряд, вызвав подтопление улиц и провалы асфальта.