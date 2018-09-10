Иркутская прокуратура выявила шесть незаконных сайтов по продаже электроудочек

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска по заявлениям местной прокуратуры заблокировал шесть сайтов, содержащих информацию об изготовлении электроудочек – запрещенном орудии лова и способе массового истребления рыбы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, эта информация была обнаружена при осуществлении надзора за исполнением природоохранного законодательства. Распространение в интернете товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации, не допускается.