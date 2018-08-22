Иркутских журналистов, пишущих о культуре, приглашают поучаствовать в конкурсе «Искусный глагол»

Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Стартовал прием заявок на третий межрегиональный конкурс для журналистов и медиа, пишущих о культуре, «Искусный глагол». Тружеников пера из Приангарья приглашают принять в нем участие. Заявки принимаются до 31 августа.

Премия «Искусный глагол» имени Матвеева учреждена Благотворительным фондом Владимира Потанина и государственным Эрмитажем в 2016 году. Инициатор проекта – Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Премия присуждается один раз в год на конкурсной основе. Цель открытого конкурса профессионального мастерства среди медиа и журналистов – повышение информационной открытости музеев и их статуса, привлечение внимания к региональным центрам Эрмитажа и создание в них «центров притяжения» для прессы и новых партнеров, сообщает пресс-служба фонда.

На конкурс принимаются работы, опубликованные в печатных изданиях, переданные по телевидению и радио в период с 1 июня 2017 года по 30 июня 2018 года. Заявителями могут выступать как авторы материалов, так и все желающие, считающие соответствующий материал достойным премии. Заявки принимаются на сайте фонда .

– Премия «Искусный глагол» становится для нас доброй традицией – в 2018 году ей исполняется три года. Результаты прошлых лет показали, насколько востребована поддержка журналистов в сфере культуры, особенно в регионах: только в прошлом году на конкурс было заявлено 400 работ из шести городов, в которых открываются центры-спутники Эрмитажа. В этом году мы решили расширить географию премии до 20 городов, – отметила гендиректор фонда Оксана Орачева.

В 2018 году на конкурс принимаются заявки из Абакана, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Иркутска, Казани, Кемерово, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Томска, Тюмени, Улан-Удэ, Уфы, Хабаровска, Челябинска.

Принять участие в конкурсе на присуждение премии могут журналисты, в том числе внештатные, и блогеры, освещающие события в сфере культуры и искусства. Одна заявка может включать в себя до трех материалов одного автора.

Премия вручается в следующих номинациях:

«Лучший блогерский материал»

«Лучшее интервью»

«Лучшая статья»

«Лучшая радиопрограмма о культуре»

«Лучшая телепрограмма о культуре»

«Лучший фоторепортаж»

«Лучшая публикация о Государственном Эрмитаже»

«Лучшее СМИ в сфере культуры».

Конкурс пройдет в два этапа – региональный и федеральный. Победители первого примут участие в Днях Эрмитажа в центре-спутнике Эрмитажа во Владивостоке, Омске, Екатеринбурге или Казани. Авторы лучших материалов регионального этапа поедут в Санкт-Петербург на Дни Эрмитажа, где в том числе будут вручаться дополнительные награды в почетных номинациях: «За вклад в культурную журналистику» и «Гран-при». Определит победителей жюри, в которое войдут представители Эрмитажа, Фонда, профессионального сообщества и регионов-участников конкурса.

Приезд и проживание победителей в городах проведения специальной программы оплачиваются Фондом. Заявки принимаются в электронном виде на специальном портале .