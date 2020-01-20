Иркутские абоненты «Ростелекома» побили рекорды по потреблению интернет-трафика в новогодние каникулы

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В новогодние каникулы наступившего 2020 года абоненты «Ростелекома» в Иркутской области скачали рекордное количество данных, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты компании детально проанализировали интернет-трафик с 1 по 8 января и выяснили, что общий объём потребленного контента по отношению к прошлому году увеличился на 9 процентов и составил свыше 7 терабайт (ТБ).

Лидером традиционно стал Иркутск: жители столицы региона загрузили более 3 ТБ информации. В первые дни января трафик в сети «Ростелекома» вырос приблизительно на 25%, а затем вернулся к обычной величине. Рекорд обеспечили развлекательные ресурсы: онлайн-фильмы и соцсети.

«Наши специалисты в праздничные дни обеспечили пропуск высокого объема данных, не допустив отказов оборудования и перегрузки сети, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – В новогоднюю ночь и в течение всех январских праздников абонентам компании оказывалась круглосуточная техническая поддержка, а в случае необходимости и помощь с выездом на дом. При этом время ответа на поступившие телефонные обращения не превышало 40 секунд».

«Второго января у нас дома случилось ЧП – кот перегрыз интернет-кабель. Поздно вечером я сделал заявку в техподдержку оператора, ожидая, что мастер придет только после каникул. Я был сильно удивлен тем, что сотрудники «Ростелекома» откликнулись на вызов утром следующего дня! Они устранили неисправность и спасли нам каникулы», – написал благодарность компании абонент «Ростелекома» Александр Абузаров.

Уточнить техническую возможность и оставить заявку на подключение, а также получить любую другую информацию об услугах компании можно на сайте rt.ru , по единому бесплатному телефону 8-800-1000-800, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком».