Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд запустил онлайн-проект «Кино о кино». Первая встреча проекта состоялась 27 апреля на официальном Youtube-канале кинофонда. Как сообщает пресс-служба учреждения, героем вечера стал режиссёр и продюсер Павел Скоробогатов. Модератор - генеральный директор PR-агентства «Подкова», журналист, преподаватель кафедры журналистики и рекламы ИРНИТУ Надежда Зайцева. В прямом эфире Павел ответил на многочисленные вопросы зрителей, среди которых было немало людей кино. Режиссёр рассказал о своих фильмах «Сибирский ковчег», «Наводнение. История людей. Тулун», а также показал фрагменты находящихся в производстве картин «Живут же люди» и «Дядя Володя». Также Павел Скоробогатов поведал и о годах учёбы в мастерской Владимира Хотиненко, Павла Финна и Владимира Фенченко, об Академии Никиты Михалкова, где сейчас он обучается профессии продюсера, о работе с Андреем Кончаловским, Фёдором Бондарчуком, Тимуром Бекмамбетовым, о занятиях с режиссёром Кшиштофом Занусси. КООРДИНАТЫ: Полную запись творческой встречи можно найти здесь . СПРАВКА: Проект «Кино о кино» - это цикл онлайн-встреч с иркутскими кинематографистами, членами Союза Кинематографистов, среди которых Юрий Яшников, Дмитрий Слободчиков, Мария Кельчевская, Анастасия Зверькова, Юрий Дорохин и др. Трансляции проводятся на официальном Youtube-канале Иркутского областного кинофонда . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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