Иркутский зоосад предлагает горожанам покормить животных дистанционно и получить видеоответ

Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад 21 апреля проводит акцию «Вкусный вторник»: в условиях самоизоляции желающим отправят видеозапись кормления животных.

Как сообщают организаторы, в день акции можно будет купить стаканчик корма – зерносмесь и свежие овощи, – а потом экскурсовод отправит мобильное видео с угощением выбранного питомца и персональной благодарностью.

– Покормить можно только тех животных, которые всегда получали угощение от посетителей по правилам зоосада. Это корова, як, ослик, олени, верблюд, козочки, овечки, кролики, свиньи, нутрии, – напоминают в зверинце.

КООРДИНАТЫ:

Для участия нужно позвонить по номеру 8-908-775-99-68 и выбрать то животное, которое хочется угостить. Экскурсовод расскажет, как оплатить услугу и получить видеоблагодарность.