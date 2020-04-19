|Медиа
|20.04.2020
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Иркутский зоосад предлагает горожанам покормить животных дистанционно и получить видеоответ
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Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад 21 апреля проводит акцию «Вкусный вторник»: в условиях самоизоляции желающим отправят видеозапись кормления животных.
Как сообщают организаторы, в день акции можно будет купить стаканчик корма – зерносмесь и свежие овощи, – а потом экскурсовод отправит мобильное видео с угощением выбранного питомца и персональной благодарностью.
– Покормить можно только тех животных, которые всегда получали угощение от посетителей по правилам зоосада. Это корова, як, ослик, олени, верблюд, козочки, овечки, кролики, свиньи, нутрии, – напоминают в зверинце.
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