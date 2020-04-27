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27.04.2020

Иркутский зоосад продолжает акцию по онлайн-кормлению животных

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад 28 апреля снова проводит акцию «Вкусный вторник». На этот раз дистанционно покормить и получить персональную видеоблагодарность с демонстрацией кормления можно будет не только в отношении копытных и грызунов, но и хищников.

Как сообщает пресс-служба зоосада, прошедшая на предыдущей неделе акция вызвала большой отклик – поступило более 150 заявок на кормление.

– Такой интерес к «Вкусному вторнику» стал для нас приятной неожиданностью. Видео мы снимали и рассылали в течение двух дней. Самыми популярными питомцами прошлой недели стали як Тоша, верблюд Земфира и ослик Буба. Их угостить просили чаще всего, – рассказывают в зоосаде.

В этот раз корм можно будет приобрести и для некоторых хищных питомцев зверинца. Так как хищники имеют специальный режим питания, который нельзя нарушать, то количество их кормлений будет ограничено. Также цена угощения для них будет выше.

Список питомцев, которых можно угостить: як, верблюд, осел, корова, олени, козы, овечки, нутрии, кролики, гуси, свиньи, а также еноты, носуха, волк, сурикаты, песцы, лисы, енотовидные собаки, барсуки.

КООРДИНАТЫ:

  • Заявки принимаются с 26 по 28 апреля с 10:00 до 18:00. Видео будет отправлено участникам 28 и 29 апреля.
  • Для участия в акции нужно выбрать то животное, которое хочется угостить, позвонить/написать по номеру 8-908-77-59-968, получить инструкции по оплате и оформлению заявки.

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