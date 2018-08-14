Иркутскстат: в регионе доступ в интернет имеют 70% семей

Иркутская область, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Доступ в интернет имеют 70% семей Иркутской области, каждый второй житель получает государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Об этом сообщает Иркутскстат.

По информации министерства экономического развития Иркутской области, на 11 июля 2018 года четверть жителей региона имели подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг. Именно такая, подтвержденная регистрация необходима для участия в первом этапе пробной переписи населения. Кстати, с 1 по 10 октября 2018 года любой россиянин на «Госуслугах» может самостоятельно заполнить переписные бланки.

Предполагается, что в целом по стране такой возможностью воспользуется 10% населения. У отдельных муниципалитетов Иркутской области есть реальная возможность значительно превзойти «плановый» показатель. Жители Эхирит-Булагатского района могут стать рекордсменами Приангарья, ведь около 40% из них знакомы с сайтом госуслуг, имеют необходимую регистрацию. Они опережают всех, включая областной центр. На втором и третьем месте по активности пользования электронными услугами – Усолье-Сибирское и Черемхово.

Пилотные территории Приангарья тоже имеют неплохую возможность для участия в интернет-переписи, говорят в Иркутскстате. Катангский район, где подтвержденную учетную запись имеют 27% жителей, находится на 11-м месте в этом электронном рейтинге, Нижнеудинский (23%) – на 20-м месте. Самостоятельно заполненный электронный пере-писной бланк избавит жителей пилотных территорий от необходимости на втором этапе пробной переписи (с 15 по 31 октября) отвечать на вопросы переписчика, дос-таточно лишь предъявить ему полученный код подтверждения.

Замыкают этот своеобразный рейтинг Тулунский и Зиминский районы, где необходимую регистрацию имеют менее 5% жителей. Но и для них не все потеряно, ведь до начала Пробной переписи еще полтора месяца, можно успеть зарегистрироваться и вместе со всеми сообщить через интернет необходимые сведения о себе. Если это сделает каждый из имеющих доступ в интернет, Иркутская область может поставить российский рекорд.