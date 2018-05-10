Иркутскую силачку Оксану Кошелеву переодели в «Модном приговоре»

Москва, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева из Иркутска стала героиней передачи «Модный приговор» на «Первом канале». Запись программы появилась на сайте телеканала 10 мая .

В «Модный приговор» пауэрлифтера привела подруга, движимая желанием изменить имидж спортсменки на более женственный.

– Мне очень не нравится, что куда бы мы не пришли, к Оксане всегда обращаются «молодой человек». Её всегда и везде принимают за мужчину, – сказала подруга Оксаны Кошелевой.

Оксана Кошелева в телепередаче заявила, что завершит спортивную карьеру после того, как сдвинет с места корабль под Санкт-Петербургом. После этого она намерена обзавестись семьёй.

Напомним, на счету Оксаны Кошелевой – тяга 16-тонного грузовика, 18-тонного трамвая, вертолета МИ-8 (8,5 тонн), двух трамвайных вагонов. В планах у силачки – сдвинуть с места самолет и океанский лайнер. Сейчас спортсменка надеется попасть в Книгу рекордов Гиннеса.