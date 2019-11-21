Иркутян 21 ноября зовут на лекцию о музыкальных и литературных радиопередачах 30-60-х годов

Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 ноября в рамках просветительского проекта «Центр города» состоится лекция «Иркутское художественное вещание в 1930-1960 годы». Послушать ее можно будет в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. Как сообщает пресс-служба вуза, лектором выступит кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры журналистики Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ Иван Колокольников. – Лекция будет приурочена к 90-летию областного радиовещания. На встрече речь пойдет о музыкальных и литературных радиопередачах, готовившихся в Иркутске в 1930-х – 1960-х годах. Хочется коснуться ряда историй, которые еще не излагались публике. Например, присутствующие смогут услышать о том, как Николая Некрасова объявили антисоветчиком, как выдающаяся певица Надежда Казанцева проходила «чистку» в Иркутском радиоцентре, что рассказали об иркутском радиовещании документы архива семьи Климовских, находящегося в Израиле и многое другое, – сказал Иван Колокольников. КООРДИНАТЫ: Лекция состоится в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ по адресу: улица Ленина, 8, аудитория А49. Начало в 18:00.

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