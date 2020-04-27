|Медиа
|28.04.2020
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Иркутян приглашают 30 апреля на онлайн-открытие фотовыставки «Воистину бессмертный!»
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Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском областном краеведческом музее 30 апреля состоится онлайн-открытие фотовыставки «Воистину бессмертный!» иркутского фотохудожника Анатолия Бызова. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Экспозиция состоит из 60 фоторабот, которые автор сделал за последние шесть лет, снимая участников акции «Бессмертный полк».
– Когда на улицы городов нашей страны, а потом и всего мира вышел «Бессмертный полк», мы вдруг ощутили живую связь с теми, кто освободил нашу страну от фашистских захватчиков, – рассказал Анатолий Бызов. – Мы, словно подставив им свое плечо, позвали их пройти по улицам той жизни, которую они отстояли. Меня поразило, что эти портреты, по сути, заменили нам живых ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше. В какой-то момент возникло ощущение, что они являются главным героями шествия, и я начал подмечать такие моменты, когда люди смотрят в сторону или получаются на снимке не в фокусе.
Автору также удалось запечатлеть трогательные моменты единения народа, показать, как порой похожи потомки на своих героических предков, и еще раз напомнить о том, как важен День Победы для всех россиян. По словам Анатолия Бызова, эта выставка – фотоальбом большой семьи иркутян, в который каждый год будут добавляться новые снимки.
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