|Медиа
|27.01.2020
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Иркутян приглашают принять участие в конкурсе социальной рекламы «Наш мир – мир без войны»
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Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие в конкурсе социальной рекламы «Наш мир – мир без войны», который проводится по двум номинациям – социальный плакат и социальный видеоролик. Конкурс организует и проводит прокуратура Иркутской области.
Как сообщает пресс-служба администрации города, участниками могут стать отдельные авторы и творческие коллективы, физические и юридические лица. Можно направлять несколько работ в разных номинациях. Социальный плакат должен сопровождаться слоганом, лозунгом или другим текстом. Авторский макет может быть выполнен в любых графических и фототехниках, а также при помощи любых графических программ. Социальные видеоролики можно предоставлять в виде короткого фильма, интервью, постановки, мультипликационного фильма и другое. Допускается съемка на мобильные телефоны.
При определении победителей конкурсная комиссия учтет соответствие тематике, оценит стиль исполнения и творческий подход.
Трех победителей в каждой номинации определят до конца апреля. Призеры получат дипломы и памятные подарки. Работы победителей с указанием авторства разместят на официальном сайте организатора – прокуратуры Иркутской области.
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