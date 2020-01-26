Иркутян приглашают принять участие в конкурсе социальной рекламы «Наш мир – мир без войны»

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие в конкурсе социальной рекламы «Наш мир – мир без войны», который проводится по двум номинациям – социальный плакат и социальный видеоролик. Конкурс организует и проводит прокуратура Иркутской области. Как сообщает пресс-служба администрации города, участниками могут стать отдельные авторы и творческие коллективы, физические и юридические лица. Можно направлять несколько работ в разных номинациях. Социальный плакат должен сопровождаться слоганом, лозунгом или другим текстом. Авторский макет может быть выполнен в любых графических и фототехниках, а также при помощи любых графических программ. Социальные видеоролики можно предоставлять в виде короткого фильма, интервью, постановки, мультипликационного фильма и другое. Допускается съемка на мобильные телефоны. При определении победителей конкурсная комиссия учтет соответствие тематике, оценит стиль исполнения и творческий подход. Трех победителей в каждой номинации определят до конца апреля. Призеры получат дипломы и памятные подарки. Работы победителей с указанием авторства разместят на официальном сайте организатора – прокуратуры Иркутской области. КООРДИНАТЫ: Анкеты-заявки принимаются до 15 марта 2020 года по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Володарского, 5 (с пометкой «Конкурс») или на электронный адрес: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(3952) 25-30-60. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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