Иркутянам покажут онлайн-выставку «Фронтовой портрет. Судьба солдата»

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На официальном сайте Иркутского областного краеведческого музея с 1 мая представят выставку «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Экспозиция является совместным проектом Музея Победы (Москва) и Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

– Художник и война – сочетание этих слов вызывает в памяти картины, написанные художниками-баталистами. Великая Отечественная война породила качественно новое понятие – художник-фронтовик. Художники служили в разных войсках, имели различные специальности. Запечатлеть увиденное художник-фронтовик мог чаще всего в виде быстрого наброска, – отмечает пресс-служба краеведческого музея. – Но в этом наброске не сухая фиксация событий, в нем искренность и боль в каждом штрихе и линии. Фронтовые портреты помогают понять, что давало силы нашим бойцам выдержать такие нечеловеческий испытания и до конца выполнить свой патриотический долг.

В экспозицию Музея Победы вошло более 30 работ, созданных художниками-фронтовиками. Почти никто из изображенных бойцов не вернулся с войны. Они внесли свой вклад в Победу, но не увидели ее.

Эта выставка необычна тем, что сочетает в себе художественную выставку и результат работы поисковиков по установлению судеб советских солдат. Все художники, работы которых представлены на выставке, были членами Студии военных художников имени Митрофана Грекова.