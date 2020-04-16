Иркутянам предлагают 17 апреля послушать вебинар на тему личной безопасности детей

Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Автономная некоммерческая организация Центр социально-психологической поддержки семьи и детства «Территория безопасности» 17 апреля в 12:00 проведет вебинар для педагогов-психологов, социальных педагогов и классных руководителей общеобразовательных школ на тему личной безопасности детей. Как сообщают авторы проекта, ведущей вебинара стала директор центра «Территория безопасности», психолог Татьяна Власкина. Продолжительность мероприятия – полтора часа. Вебинар организован в партнерстве с ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке НКО Иркутской области» в рамках проекта «Образовательная среда». – Наш проект проект «Защитим детей вместе» получил поддержку фонда президентских грантов. В рамках проекта планировалось проведение восьмичасовых тренингов для педагогов и классных руководителей школ Ленинского округа на тему «Принципы обучения детей навыкам безопасного поведения в городской среде». Однако два тренинга мы не смогли провести по причине объявленного карантина и решили заменить их вебинарами, чтобы у нашей целевой аудитории была возможность получить методические материалы по формированию у детей навыков личной безопасности и формированию уверенного поведения в опасных ситуациях у детей и подростков. Благодаря выходу в онлайн, с нашей методикой могут познакомиться большее количество нашей целевой аудитории, а это значит, расширится география проекта, – сообщила руководитель центра Татьяна Власкина. На предстоящем вебинаре рассмотрят тему: «Как провести родительское собрание на тему детской безопасности или как обезопасить ребенка и не быть занудой?» Участники узнают, почему угрозы в отношении детей не работают и как родителям прививать ответственное поведение ребенку, познакомятся с рецептами безопасности детей и подростков на улице и в общественных местах, а так же с современными технологиями и программами родительского онлайн и офлайн контроля. КООРДИНАТЫ: Посмотреть вебинар можно по ссылке . В дальнейшем трансляция будет доступна в записи. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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