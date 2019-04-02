Иркутянин снял клип по мотивам запрета строительства завода на Байкале

Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин Артем Галанов записал и снял видеоклип «Любовь сильнее власти» о запрете строительства завода по производству питьевой бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района на Байкале.
«Ребята, братья, сестры! Мы отстояли Байкал, стройку на берегу Култука остановили! Это огромная победа для всего общества, но это еще не все! У Байкала есть и другие проблемы, – пишет Артем Галанов в комментарии к видеоклипу на YouTube. – Моя песня о нас. Об этой победе. О каждом из вас. Любовь сильнее власти. Я люблю тебя, Байкал!»
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА:
Строительство завода в поселке Култук Слюдянского района началось в январе 2019 года. Общий объем инвестиций составлял около 1,5 млрд рублей. Первый этап производства планировали запустить в этом году, второй и третий – до 2021 года, объем выпуска продукции к этому моменту должен был составить 528 тысяч литров в сутки, или 158 тысяч 400 кубометров воды в год.
В 2017 году официально озвучивалось, что собственником предприятия является ООО «АкваСиб», а ее основным соучредителем и инвестором – Дацинская водная компания. Это подтверждается и выпиской из ЕГРЮЛ: ООО «АкваСиб» создано в 2012 году и с тех пор состав ее учредителей не менялся. По словам представителей предприятия, инициатива включить его в реестр инвестиционных проектов Иркутской области исходила именно от губернатора Сергея Левченко. На недавней же пресс-конференции в Москве глава Приангарья заявил, что не знал о планах компании поставлять воду в КНР.
После того, как в 2012 году было создано ООО «АкваСиб», компания начала собирать все разрешительные документы. Как сообщили представители предприятия на пресс-конференции, процесс этот шел до 2016 года. Затем компания оформила в собственность земельные участки. Никаких нареканий до последнего времени деятельность предприятия со стороны властей не вызывала.
Все изменилось после того как на арене появилась организация «Экозащита 365», представители которой заявили, что на руках есть доказательства, что строительство завода в Култуке незаконно и может нанести серьезный вред экосистеме озера. Дальше события начали развиваться стремительно и получили федеральную огласку. После этого Сергей Левченко изменил свое отношение к проекту. Губернатор, который во время предвыборной гонки за кресло главы региона обещал «услышать голос каждого», в ситуации с Култуком отреагировал на возмущение населения только после того, как «сверху постучали». До этого на Сергея Левченко не повлияли даже сообщения о предварительных результатах прокурорской проверки предприятия, инициированной местными жителями.
Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.