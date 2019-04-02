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03.04.2019

Иркутянин снял клип по мотивам запрета строительства завода на Байкале

Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин Артем Галанов записал и снял видеоклип «Любовь сильнее власти» о запрете строительства завода по производству питьевой бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района на Байкале.

«Ребята, братья, сестры! Мы отстояли Байкал, стройку на берегу Култука остановили! Это огромная победа для всего общества, но это еще не все! У Байкала есть и другие проблемы, – пишет Артем Галанов в комментарии к видеоклипу на YouTube. – Моя песня о нас. Об этой победе. О каждом из вас. Любовь сильнее власти. Я люблю тебя, Байкал!»

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