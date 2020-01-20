Итальянцев накормили буузами и саламатом

Интернет, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На ютуб-канале «Итальянцы by Kuzno Productions», у которого почти 900 тысяч подписчиков, вышел новый ролик, в котором итальянских блогеров знакомят с бурятской кухней.

– Бурятская кухня – одна из достопримечательностей Байкала, поэтому попробовать ее должен каждый хотя бы раз в жизни! Даже итальянцы. Буузы, шулэн, саламат, урмэ и тарасун – блюда, которые сегодня были поданы на стол и произвели на наших ребят огромное впечатление, - говорится в описание ролика.

Дегустаторам пришёлся по вкусу шулэн - они отметили, что блюдо очень деликатное, необычное и вкусное. Оценили итальянцы буузы, саламат, а также шоколадные конфеты в виде бууз и урмэ из молотой черемухи.

А вот тарасун и соленый чай итальянцам не понравился.