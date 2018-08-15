Из Средневековья в мир Дикого запада: «МегаФон» выяснил, какие сериалы смотрят россияне на смартфонах

Россия, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Компания «МегаФон» составила рейтинг популярных сериалов, основанный на данных сервиса «МегаФон.ТВ» за первое полугодие 2018 года. Выяснилось, что абоненты оператора не только следят за премьерами и новыми сезонами культовых шоу, но и остаются неравнодушными к сериальной «классике» 1990-х и 2000-х годов.

Как сообщает пресс-служба компании, в пятерку самых популярных сериалов вошли «Игра престолов», «Викинги», «Мир Дикого запада», «Миллиарды» и «Секс в большом городе». Ожидаемо лидером рейтинга стал сериал «Игра престолов», который уже давно завоевал сердца киноманов. За падением стены следил каждый пятый зритель «МегаФон.ТВ». Почти вдвое реже абоненты «МегаФона» просматривали историческую драму «Викинги», новые серии которой вышли в самом начале года. Однако уже к апрелю интерес к средневековой саге сошел на нет. Место «Викингов» на смартфонах занял «Мир Дикого запада» – фантастическая утопия, действие которой первоначально разворачивается в тематическом парке развлечений, но постепенно переносится в реальный мир.

Таким образом, зарубежные сериалы занимают устойчивые позиции в рейтинге предпочтений пользователей «МегаФон.ТВ», чего нельзя сказать о фильмах. Здесь расклад иной – люди выбирают российские киноленты. В первом полугодии 2018 года наибольший интерес у зрителей вызвали «Гоголь. Вий», «Движение вверх», «Лед», «Тренер» и «Собибор».

«Смотреть любимые фильмы и сериалы хочется вне зависимости от своего месторасположения: на даче, за городом, в пробке, в путешествии. Именно поэтому пользователи отдают предпочтение сервису «МегаФон.ТВ», который отличается разнообразием видео, оперативностью появления премьер и удобством просмотра в любом месте и в любое время. Кроме того, для абонентов тарифных планов линейки «Включайся!» в сервисе раз в месяц предусмотрены бесплатные фильмы, а трафик на услугу не тарифицируется», – сообщается в пресс-релизе компании.