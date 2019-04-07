|Медиа
|08.04.2019
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Команда из Иркутска победила в передаче «Сто к одному»
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Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - На канале «Россия-1» утром 7 апреля вышел выпуск популярной передачи «Сто к одному», в которой победу одержала иркутская команда «Легенды Квиза».
Как сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук»
Иркутяне сыграли против команды из Пензы. «Легенды Квиза» опередили соперников на одно очко.
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