Команда из Иркутска победила в передаче «Сто к одному»

Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - На канале «Россия-1» утром 7 апреля вышел выпуск популярной передачи «Сто к одному», в которой победу одержала иркутская команда «Легенды Квиза».

Как сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук» иркутский шоумен Денис Гук , в состав команды, помимо него, вошли Сергей и Светлана Гусеевские, Олег Кривозубов и Сергей Вяликов.

Иркутяне сыграли против команды из Пензы. «Легенды Квиза» опередили соперников на одно очко.