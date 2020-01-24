Концерт Би-2 в Иркутске могут перенести из-за чемпионата мира по бенди, организаторы запустили опрос в соцсетях

Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Концерт Би-2 в Иркутске, намеченный на 29 марта, могут перенести на другой день. Организаторы запустили опрос в социальных сетях, какие дата и время были бы удобнее для иркутян. Перенос концерта возможен из-за чемпионата мира по хоккею с мячом, который также запланирован на 29 марта.

– Из-за того, что хоккейный матч и наш концерт запланированы на одно и то же время (29 марта в 19:00), крайне высок риск транспортного коллапса и нехватки парковочных мест для посетителей нашего концерта. Это может повлечь непредсказуемые задержки нашего выступления и возникновение каких-либо иных нештатных ситуаций, чего нам очень не хотелось бы. Мы склоняемся к тому, чтобы перенести наш концерт — либо на более раннее время 29 марта (воскресенье), либо на 28 или 30 марта (соответственно, суббота или понедельник), – говорится в посте, размещенном на странице мероприятия.

Организаторы предупреждают, что концерт состоится в любом случае и все ранее приобретенные билеты будут действительны вне зависимости от того, какая дата будет утверждена окончательно.

Спустя три часа после запуска опроса свое мнение выразили 69 пользователей. Пока лидирует вариант с переносом на 28 марта. Результаты голосования и финальную дату и время организаторы обещают огласить через несколько дней.