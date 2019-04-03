Космонавт Олег Кононенко сделал ночные снимки Иркутска и Ангарска

Интернет, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Герой России, космонавт Олег Кононенко, который сейчас совершает полет на борту Международной космической станции, сфотографировал с орбиты Иркутск и Ангарск ночью. Снимки он выложил в свою галерею на сайте Роскосмоса .

Свой четвертый полет в космос Олег Кононенко начал 3 декабря 2018 года в качестве командира корабля «Союз МС-11» вместе с астронавтом CSA Давидом Сен-Жаком и астронавтом NASA Энн МакКлейн. Вместе с Сергеем Прокопьевым 11-12 декабря того же года почти на восемь часов вышел в открытый космос.

В галерее космонавта можно посмотреть на ночные и дневные снимки разных городов России и других стран. Также Олег Кононенко снимает крупнейшие вулканы Земли, ледники и заходы Луны.

Напомним, космонавты регулярно публикуют фото Иркутска, а также озера Байкал. Весной 2018 года Российский космонавт Антон Шкаплеров с орбиты Международной космической станции сделал фото весеннего озера Байкал. Кроме того, снимки Байкала из космоса публиковал летом 2017 года космонавт Олег Артемьев, который уже не раз фотографировал Байкал и Иркутск.