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28.08.2018

Культура и немного спорта – Яндекс проанализировал интернет-запросы иркутян за неделю

Иркутск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Яндекс проанализировал интернет-запросы иркутян с 20 по 26 августа. Половину первой десятки рейтинга занимают кинопремьеры и события из светской жизни, несколько запросов касается спорта.

Так, иркутяне интересовались премьерами фильмов «Альф», «Всем парням, которых я любила раньше» и «22 мили», концертом хора Турецкого, который прошел в областном центре на днях. Кроме того, внимание жителей областного центра привлекли смерть актера Стефана Карла Стефанссона и интервью Насти Ивлеевой Юрию Дудю – кстати, в поисковых запросах встречается три разных варианта написания фамилии популярной блогерши.

Из мира спорта иркутян интересовали матч футбольной Лиги Европы «Зенит» – «Мольде» и матч Чемпионата России по футболу «Спартак» – «Динамо». Остальная часть интернет-запросов касалась компьютерной тематики: на последних местах ТОПа тем и событий – новые видеокарты Nvidia RTX и игра Mist Survival.

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