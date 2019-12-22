Кузьма Алдаров обсудил с журналистами районных СМИ вопросы развития Усть-Ордынского Бурятского округа

УОБО, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров, представляющий в областном парламенте интересы Усть-Ордынского Бурятского округа, встретился с редакторами и журналистами районных средств массовой информации округа. На пресс-конференции были рассмотрены вопросы развития округа, а также участники встречи задали парламентарию вопросы, волнующие читателей местных СМИ – жителей шести районов округа, сообщает пресс-служба ЗС. Началась встреча с того, что Кузьма Алдаров рассказал об итогах работы Законодательного собрания в 2019 году, процессе формирования областного бюджета следующего года и особо значимых законодательных инициативах. Особое внимание депутаты уделяли поддержке муниципальных образований, строительству социальных объектов. Говоря о приоритетных направлениях работы, депутат заметил, что, несмотря на то, что в округе наблюдается рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, многие проблемы остаются актуальными. В частности, речь идет о сложностях со сбытом продукции, а также о необходимости поддержки представителей малого и среднего бизнеса, занятых в сельском хозяйстве, в том числе и начинающих фермеров. – Мы всегда находимся на связи с главами поселений и депутатами местных дум, неотъемлемой частью работы депутатского корпуса давно являются рабочие поездки в территории. Мы знаем о проблемах не понаслышке, видим все своими глазами, и в связи с этим, можем принимать взвешенные и такие необходимые решения, – заметил Кузьма Алдаров. Вице-спикер рассказал, что сейчас рассматривается возможность реализации ряда инициатив, направленных на развитие Усть-Ордынского Бурятского округа и привлечения дополнительных средств в территорию. В частности, речь идет о возможности присвоения поселку Усть-Ордынский статуса столицы округа и выделения дополнительных средств для его развития как для административного центра. Другая инициатива касается возвращения округу статуса многомандатного избирательного округа на выборах в областной парламент, чтобы интересы УОБО в Законодательном собрании представляло большее количество депутатов, что позволило бы усилить их работу. Предлагается на региональном уровне принять отдельную программу по социально-экономическому развитию округа. Кроме того, как заметил вице-спикер, необходимо обеспечить максимальное участие Иркутской области в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной в 2019 году. Запланированный общий объем ее финансирования – 500 млрд рублей ежегодно. По мнению Кузьмы Алдарова, Иркутская область могла в рамках программы могла получать из федерального бюджета на развитие сельских территорий около 7-8 млрд рублей. «В рамках программы должны реализовываться мероприятия по развитию инфраструктуры, обеспечению населения чистой водой, а также масштабные производственные проекты в сельскохозяйственной отрасли», – заметил парламентарий. В завершение пресс-конференции Кузьма Алдаров поздравил журналистов с наступающим Новым годом, пожелав успехов и плодотворной работы в следующем году. В свою очередь представители районных СМИ отметили эффективность таких встреч. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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