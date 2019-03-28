«Медиалогия» опубликовала рейтинг самых цитируемых СМИ Иркутской области за 2018 год

Иркутская область, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых цитируемых СМИ Иркутской области по итогам 2018 года.

Лидеры медиарейтинга – информагентства Иркутскмедиа, Телеинформ и Ирсити. Также в ТОП-5 – телекомпания ГТРК Иркутск и портал Irk.ru.

Среди аутсайдеров ТОП-20 по итогам 2018 года – ТК Аист, 7ka.tv, Байкальские вести. Полный рейтинг можно посмотреть на сайте « Медиалогии ».