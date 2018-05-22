ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Медиа
23.05.2018

«МегаФон» дарит до полугода связи за покупку смартфонов серии Samsung Galaxy J

Хабаровск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «МегаФон» запускает акцию на покупку смартфонов Samsung Galaxy J серии 2016 и 2017 годов. Приобретая эти устройства до 30 июня 2018 года, клиенты оператора могут получить до шести месяцев связи на тарифном плане «Включайся! Общайся» в подарок.

Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, в момент проведения акции участвующие в ней смартфоны Samsung J будут продаваться только в салонах «МегаФона» и интернет-магазине.

  • Samsung J5 2016 можно будет купить по цене 11 тысяч 990 рублей в комплекте с шестью месяцами связи на тарифном плане «Включайся! Общайся».
  • Стоимость Samsung J3 2016 составит 8 тысяч 990 рублей, Samsung J7 2016 – 13 тысяч 990 рублей, Samsung J3 2017 – 11 тысяч 990 рублей, Samsung J5 2017 – 14 тысяч 990 рублей, Samsung J7 2017 – 16 тысяч 990 рублей.  При покупке смартфонов клиент получает три месяца общения на тарифе «Включайся! Общайся».

– Samsung Galaxy J серии – это удобные и современные смартфоны, которые хорошо подходят для использования мобильного интернета: долго держат заряд, поддерживают сеть LTE, а также VoLTE, оперативная память способна ускорить работу с вашими файлами и данными. Нашему клиенту мы предлагаем приобрести смартфоны со скидкой и сразу с тарифом «Включайся! Общайся», который основан именно на потребностях и предпочтениях в общении: клиент часто пишет в мессенджеры – в тарифе уже обнулен трафик на них, а также действует безлимитный трафик на популярные социальные сети и предоставляются пакеты минут на разговоры и пакет интернета, – комментирует генеральный директор «МегаФон-Ритейл» Кирилл Шибанов.

Отмечается, что к концу 2017 года лидером среди зарегистрированных в сети «МегаФона» устройств LTE остается Samsung. На втором месте смартфоны Apple, а замыкает тройку Lenovo. Смартфоны Xiaomi на данный момент располагаются на четвертом месте.

Подробности акции можно посмотреть по ссылке.

Услуги связи предоставляются за счет скидки продавца на смартфон.

СПРАВКА:

  • ПАО «МегаФон» – один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.
  • Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.

ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске