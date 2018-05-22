|Медиа
|23.05.2018
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«МегаФон» дарит до полугода связи за покупку смартфонов серии Samsung Galaxy J
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Хабаровск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «МегаФон» запускает акцию на покупку смартфонов Samsung Galaxy J серии 2016 и 2017 годов. Приобретая эти устройства до 30 июня 2018 года, клиенты оператора могут получить до шести месяцев связи на тарифном плане «Включайся! Общайся» в подарок.
Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, в момент проведения акции участвующие в ней смартфоны Samsung J будут продаваться только в салонах «МегаФона» и интернет-магазине.
– Samsung Galaxy J серии – это удобные и современные смартфоны, которые хорошо подходят для использования мобильного интернета: долго держат заряд, поддерживают сеть LTE, а также VoLTE, оперативная память способна ускорить работу с вашими файлами и данными. Нашему клиенту мы предлагаем приобрести смартфоны со скидкой и сразу с тарифом «Включайся! Общайся», который основан именно на потребностях и предпочтениях в общении: клиент часто пишет в мессенджеры – в тарифе уже обнулен трафик на них, а также действует безлимитный трафик на популярные социальные сети и предоставляются пакеты минут на разговоры и пакет интернета, – комментирует генеральный директор «МегаФон-Ритейл» Кирилл Шибанов.
Отмечается, что к концу 2017 года лидером среди зарегистрированных в сети «МегаФона» устройств LTE остается Samsung. На втором месте смартфоны Apple, а замыкает тройку Lenovo. Смартфоны Xiaomi на данный момент располагаются на четвертом месте.
Подробности акции можно посмотреть
Услуги связи предоставляются за счет скидки продавца на смартфон.
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