«МегаФон» дарит до полугода связи за покупку смартфонов серии Samsung Galaxy J

Хабаровск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «МегаФон» запускает акцию на покупку смартфонов Samsung Galaxy J серии 2016 и 2017 годов. Приобретая эти устройства до 30 июня 2018 года, клиенты оператора могут получить до шести месяцев связи на тарифном плане «Включайся! Общайся» в подарок. Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, в момент проведения акции участвующие в ней смартфоны Samsung J будут продаваться только в салонах «МегаФона» и интернет-магазине. Samsung J5 2016 можно будет купить по цене 11 тысяч 990 рублей в комплекте с шестью месяцами связи на тарифном плане «Включайся! Общайся».

Стоимость Samsung J3 2016 составит 8 тысяч 990 рублей, Samsung J7 2016 – 13 тысяч 990 рублей, Samsung J3 2017 – 11 тысяч 990 рублей, Samsung J5 2017 – 14 тысяч 990 рублей, Samsung J7 2017 – 16 тысяч 990 рублей. При покупке смартфонов клиент получает три месяца общения на тарифе «Включайся! Общайся». – Samsung Galaxy J серии – это удобные и современные смартфоны, которые хорошо подходят для использования мобильного интернета: долго держат заряд, поддерживают сеть LTE, а также VoLTE, оперативная память способна ускорить работу с вашими файлами и данными. Нашему клиенту мы предлагаем приобрести смартфоны со скидкой и сразу с тарифом «Включайся! Общайся», который основан именно на потребностях и предпочтениях в общении: клиент часто пишет в мессенджеры – в тарифе уже обнулен трафик на них, а также действует безлимитный трафик на популярные социальные сети и предоставляются пакеты минут на разговоры и пакет интернета, – комментирует генеральный директор «МегаФон-Ритейл» Кирилл Шибанов. Отмечается, что к концу 2017 года лидером среди зарегистрированных в сети «МегаФона» устройств LTE остается Samsung. На втором месте смартфоны Apple, а замыкает тройку Lenovo. Смартфоны Xiaomi на данный момент располагаются на четвертом месте. Подробности акции можно посмотреть по ссылке . Услуги связи предоставляются за счет скидки продавца на смартфон. СПРАВКА: ПАО «МегаФон» – один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мегафон

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