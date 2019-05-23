«МегаФон» остается лидером по числу базовых станций стандарта LTE

Москва, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2019 года операторы «большой четверки» увеличили количество базовых станций стандарта LTE на 11%, составив на 1 мая 272 тысяч 678 штук. При этом ПАО «МегаФон» остается лидером по числу базовых станций данного стандарта, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Согласно отчетным данным, по темпам развития сетей связи четвертого поколения лидирует ООО «Т2 Мобайл». Количество базовых станций LTE оператора с начала года увеличилось на 17%, составляя на данный момент 60 тысяч 787 РЭС.

Далее следуют ПАО «ВымпелКом» (+15%, 50 402 РЭС), ПАО «МТС» (+10%, 68 065 РЭС) и ПАО «МегаФон» (+7%, 93 424 РЭС).

Наиболее существенный рост числа базовых станций стандарта LTE зафиксирован в Центральном (+9%) и Приволжском (+15%) федеральных округах.

В целом доля РЭС стандарта LTE составила 37% от их общего количества у операторов «большой четверки» (в начале года – 35%).