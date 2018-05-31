«МегаФон» проводит в Иркутске конкурс мобильных фотографий города-именинника

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Любите Иркутск и хотите поздравить его с Днем рождения? Участвуйте в фотоконкурсе, который проводится при поддержке компании «МегаФон». Итоги конкурса будут подведены 2 июня в День города, победитель получит в подарок смартфон Sony Xperia C4 LTE. Как сообщает пресс-служба «МегаФона», условия конкурса простые. До 1 июня включительно необходимо выложить в «Инстаграм» фото своего любимого места в Иркутске и отметить его хештегом «Иркутскначинаетсястебя». Экспертное жюри, в состав которого войдут известные иркутяне и профессиональные фотографы, выберут лучшие фотоработы. Тройка победителей конкурса будет награждена призами, главный из которых – смартфон Sony Xperia C4 LTE. Вручение призов состоится 2 июня, в День города, на площади возле памятника Александру Третьему. Здесь же будет организована фотовыставка из выбранных фотографий, а также установлена лаунж-зона, в которой все желающие смогут отдохнуть, подзарядить свои гаджеты и принять участие в конкурсах и викторинах от «МегаФона». – У каждого из нас есть свое любимое место в городе, где мы любимы бывать. И всегда под рукой смартфон, который позволяет делать снимки качества, не уступающего фотоаппаратам. А это значит, что принять участие фотоконкурсе может каждый иркутянин, – отметила директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Лариса Бодиева. – Фотографии, которые уже заявлены для участия, все разные, но объединяет их одно – любовь к своему городу. И это очень здорово, ведь Иркутск действительно начинается с каждого из нас. СПРАВКА: ПАО «МегаФон» – один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: республика Бурятия, республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

мегафон

мобильная связь Тэги: View the discussion thread.