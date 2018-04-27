«МегаФон» рассказывает дачникам Приангарья, как смартфон поможет вырастить урожай

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Впереди четыре выходных дня, а это значит, что дачники устремятся за город, чтобы приступить к работам на своих огородах. Как получить осенью богатый урожай при помощи смартфона? Компания «МегаФон» подготовила обзор мобильных приложений для дачников, которые станут не менее важным инструментом, чем культиватор или водяной насос. Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, современные технологии уже настолько прочно вошли в человеческую жизнь, что представить работу, отдых и досуг без смартфона и мобильного интернета просто невозможно. Вот и работы на огороде теперь легко можно проводить, сверяясь со своим гаджетом. Всегда быть в курсе актуальной информации по уходу за дачным участком помогут специализированные мобильные приложения и высокоскоростной интернет от «МегаФона». Лунный посевной календарь. Приложение подскажет самые благоприятные дни для посадок тех или иных культур. С его помощью пользователь узнает, в какое время лучше высадить картофель или рассаду перцев и огурцов. Приложение довольно часто обновляется, что позволяет владеть самой актуальной информацией по интересующим вопросам. Мобильный садовник. Суть работы этого приложения довольно проста. Садоводу необходимо ввести информацию об имеющихся у него растениях, а программа сама составит график ухода за ними. Приложение имеет возможность напоминания садоводу о дате проведения необходимых работ. Вредители и болезни деревьев. Распознать, какая хворь напала на ваши посадки, поможет этот мобильный справочник. С его помощью вы не только установите диагноз, но и узнаете о наиболее эффективном лечении, а также о том, как заведомо предотвратить возможные заболевания плодовых деревьев и защитить их от насекомых. Цветочный помощник. Приложение предназначено для тех, кто любит, когда вокруг много цветов. В его базе собрано огромное количество растений со всего мира, а в справочнике даны рекомендации по уходу за ними. Также в приложение встроен виджет, который заранее оповестит о времени полива или подкормки цветов. Сделай сам сад. Это приложение позволит «запустить» вашу фантазию. Как сделать клумбу из бревна, как украсить цветочные горшки, как облагородить зону отдыха? На эти и многие другие вопросы вы найдете практичные ответы и решения. – Мобильный интернет открывает доступ к самой разнообразной информации, где бы мы не находились. Загородные дома и дачи не являются исключением, – отметила директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Лариса Бодиева. – Дачники Иркутской области имеют доступ к высокоскоростному интернету от «МегаФона», что позволяет им пользоваться полезными приложениями, общаться в соц. сетях и мессенджерах, а также просматривать видео на Youtube или фильмы и передачи в приложении «МегаФон.ТВ». Таким образом, загородный отдых становится еще насыщеннее и полезнее. СПРАВКА: ПАО «МегаФон» – один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: республика Бурятия, республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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