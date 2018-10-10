«МегаФон»: россияне больше всех в мире слушают музыку онлайн

Москва, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Россияне больше всех в мире слушают музыку через стриминговые сервисы, сообщает пресс-служба «МегаФона» со ссылкой на данные международной федерации производителей фонограмм (IFPI).

Согласно этой статистике, в России потоковые музыкальные сервисы оказались более популярны, чем во всех остальных крупнейших странах мира. В «МегаФоне» отмечают, что у абонентов оператора есть возможность выбрать тариф из линейки «Включайся!» с безлимитным трафиком на крупнейшие стриминговые сервисы. А широкое покрытие сети позволяет клиентам «МегаФона» наслаждаться музыкой онлайн, где бы они ни находились.

Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) выпустила отчет, из которого следует, что в России музыку через стриминговые сервисы предпочитают слушать 87% интернет-пользователей. Это самый высокий показатель среди стран мира. На втором месте – Мексика (81%). США расположилась лишь на шестом месте (68%), Великобритания – на десятом (56%), Япония – на 18-м (23%).

По мнению экспертов, тому есть ряд причин. В их числе – развитость инфраструктуры мобильной связи, в частности – сетей LTE, высокое проникновение смартфонов и ценовая доступность стриминговых сервисов.

В компании «МегаФон» отмечают, что одним из самых популярных тарифов у оператора на сегодняшний день является «Включайся! Слушай». Он позволяет пользователям безлимитно слушать музыку в таких популярных сервисах, как Яндекс Музыка, «ВКонтакте Музыка», BOOM, Zvooq, Apple Music и Radio Record. Кроме того, абоненты оператора получают безлимитные социальные сети и мессенджеры, 500 минут на всех операторов домашнего региона. 20 ГБ мобильного интернета и бесплатный трафик на «МегаФон.ТВ».

Тем же абонентам, кто любит не только слушать музыку, но и смотреть клипы и концерты любимых исполнительней онлайн, «МегаФон» предлагает тариф «Включайся! Смотри» с безлимитным доступом к сервисам YouTube, Rutube, Vimeo, к социальным сетям и мессенджерам.

Для бесперебойной работы сервисов нужен быстрый мобильный интернет. По информации компании Ookla, разработчиков сервиса Speedtest, именно «МегаФон» предоставляет лучшие скорости по передачи данных в России. Мобильный интернет развивается не по дням, а по часам, и зоны покрытия, как и скорости мобильной связи, растут постоянно. «МегаФон» обеспечивает быстрый 4G-интернет не только для жителей крупнейших населенных пунктов, но и небольших поселков и сел в Иркутской области.

– Музыка помогает украсить будни и поднять настроение. Наши абоненты все больше времени проводят в сети, а некоторые меломаны уже перешли в режим нон-стоп, загружая музыку с самого утра и прослушивая свыше десяти треков за час, – отметила директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Лариса Бодиева. – Мы рады предложить нашим абонентам не только скоростной мобильный интернет, который позволит бесперебойно слушать любимые композиции в любом удобном месте, но и выгодные тарифные планы, адаптированные под предпочтения наших клиентов.