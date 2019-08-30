МТС подключила иркутские новостройки к домашним сервисам

Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС расширила зону покрытия фиксированной сети, сообщает пресс-служба компании. «Домашние сервисы» стали доступны и для жителей нового ЖК «Стрижи» в поселке Маркова, где будут проживать более 4 тысяч человек.

Новоселы ЖК «Стрижи» получили доступ к «домашним» сервисам МТС – интернету и телевидению. Большая часть, уже подключившихся к услуге, воспользовались конвергентным предложением, которое помимо проводного интернета и ТВ включает бесплатную мобильную связь с безлимитным интернетом.

Всего с начала года компания обеспечила фиксированной связью жителей более 3 тысяч квартир, планируя и дальше инвестировать в развитие телеком-инфраструктуры города.

В целом, фиксированный интернет и ТВ теперь доступен жителям всех округов и районов областного центра и охватывает около 80 000 семей. Они могут воспользоваться услугой домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/с и подключить 137 телеканалов цифрового телевидения, в том числе в формате высокой четкости HD (High-Definition) и UHD (Ultra-High-Definition).

В том числе доступ к домашнему интернету и ТВ имеют жители таких крупных жилых комплексов, как «Союз», «Эволюция», «Новый», «Сигма», «Зеленый Берег», «Видный» и др. Сетью покрыты почти все многоквартирные дома на улицах Байкальская, Маршала Жукова и Лермонтова, Постышева, Багратиона. А также в новых микрорайонах, среди них «Березовый», «Луговое», «Крылатый», «Ершовский» и другие.

«По объемам ввода жилья регион занимает 3-е место в Сибири, в Иркутске вырастают целые микрорайоны. Мы стремимся обеспечить все новостройки фиксированной связью, чтобы иркутяне, заселяясь в новую квартиру, могли сразу же подключить интернет и домашнее телевидение. Абонентам МТС, которые пользуются мобильной связью, это принесет дополнительный бонус, они могут пользоваться связью с безлимитным интернетом бесплатно» Этим предложением воспользовались треть наших абонентов – говорит директор филиала МТС в Иркутской области Андрей Березной.

Стоимость единого тарифа составляет 700 рублей, что в среднем на 35-40% ниже, чем использование отдельного тарифа для смартфона и комплекта домашнего интернета и ТВ. Кроме того, «мультитариф» удобно оплачивать: все сервисы оформлены в один счёт, а оплата производится один раз в месяц за все услуги.