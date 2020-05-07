МТС: волонтёры прочитают детям рассказы о войне к 75-летию Победы

Москва, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС запустила пятидневный марафон чтения стихов и рассказов о войне, приуроченного к празднованию 75-летия Победы. Акцию инициировали волонтеры, которые уже больше месяца читают детям из всех регионов России сказки на ночь в рамках проекта «В сказку – из дома», организованного компанией МТС, Российским движением школьников и Российской государственной детской библиотекой.

До 11 мая включительно по бесплатному номеру 8-800-250-10-51 волонтеры будут знакомить детей с произведениями о подвигах солдат и жизни людей в военные годы. Горячая линия будет доступна жителям всех регионов с 12:00 до 22:00 по местному времени.

Ребята смогут прослушать более 150 рассказов и стихотворений о Великой Отечественной войне из коллекции Национальной электронной детской библиотеки, которые специально отобраны психологами для двух возрастных категорий: 8-10 и 11-14 лет. Волонтёры прочитают детям произведения Николая Богданова, Юрия Германа, Александра Твардовского, Константина Паустовского, Льва Кассиля, Самуила Маршака, Константина Симонова и других авторов.

Звонков школьников будут ждать более 350 волонтеров из городов России. Среди них вожатые Российского движения школьников, библиотекари, сотрудники МТС, актеры региональных театров, студенты факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова и других российских вузов. Также школьники смогут прослушать заранее записанные произведения, прочитанные ведущими «Детского радио».