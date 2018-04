Музыка в твоей голове: «МегаФон» предлагает подборку новых альбомов для весенних прогулок

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Чем заняться в ближайшие выходные дни? И в солнечный день, и в дождливую погоду поднять настроение может хорошая музыка. К сезону прогулок по городу компания «МегаФон» подготовила подборку новых музыкальных альбомов, которые идеально подойдут для теплых весенних вечеров. Залог хорошей прогулки – правильный настрой и приятная музыка в наушниках. Иногда бывает так, что в музыкальном приложении нет любимой мелодии. Абоненты «МегаФона» о таких проблемах могут забыть, воспользовавшись сервисом «МегаФон.Музыка», который объединяет на одной витрине музыкальные сервисы Яндекс.Музыка, Zvooq и BOOM. При этом трафик от использования этих сервисов не тарифицируется, сообщает пресс-служба мобильного оператора. Каким же музыкальным стилям и исполнителям отдать предпочтения жителям Иркутской области этой весной? Кайли Миноуг «Golden». Этот альбом заслуживает внимание уже потому, что Golden» - первый за двадцать лет альбом Кайли, где она написала каждую из песен. Синглы «Dancing» и «Stop Me from Falling» вселяют надежду, что у Кайли все получилось.

«Golden». Этот альбом заслуживает внимание уже потому, что Golden» - первый за двадцать лет альбом Кайли, где она написала каждую из песен. Синглы «Dancing» и «Stop Me from Falling» вселяют надежду, что у Кайли все получилось. Моби «Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt». На создание пятнадцатого студийном альбома Моби вдохновили композиции Грейс Джонс, Джеймса Брауна, Talking Heads и Гила Скотт-Херон. В нем он возвращается к соулу, трип-хопу и госпелу и исследованиям природы человека: его духовности, индивидуальности и уязвимости.

«Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt». На создание пятнадцатого студийном альбома Моби вдохновили композиции Грейс Джонс, Джеймса Брауна, Talking Heads и Гила Скотт-Херон. В нем он возвращается к соулу, трип-хопу и госпелу и исследованиям природы человека: его духовности, индивидуальности и уязвимости. Superorganism с одноименным альбомом. По оценкам экспертов, это один из самых увлекательных дебютов сезона. Пестрый коллектив с международной пропиской, семнадцатилетней школьницей в качестве фронтвумен и «общим интересом к интернет-мемам» как будто специально появился для того, чтобы напомнить: музыка может быть не только хитовой, модной, актуальной или важной, но и попросту веселой.

с одноименным альбомом. По оценкам экспертов, это один из самых увлекательных дебютов сезона. Пестрый коллектив с международной пропиской, семнадцатилетней школьницей в качестве фронтвумен и «общим интересом к интернет-мемам» как будто специально появился для того, чтобы напомнить: музыка может быть не только хитовой, модной, актуальной или важной, но и попросту веселой. Editors «Violence». Британская группа из первой волны пост-панк по-прежнему существует и даже выпустила шестой студийный альбом. Материал на нем разнообразен: как классический баллады вроде «No Sound But The Wind», так и танцевальные хиты «Nothingnes» и «Counting Spooks».

«Violence». Британская группа из первой волны пост-панк по-прежнему существует и даже выпустила шестой студийный альбом. Материал на нем разнообразен: как классический баллады вроде «No Sound But The Wind», так и танцевальные хиты «Nothingnes» и «Counting Spooks». Kacey Musgraves «Golden Hour». Не каждый день выходит кантри-альбом, на который хочется обратить внимание, но будущий диск Кейси Масгрейвз как раз такое приятное исключение. Американка ломает шаблоны как в музыке, так и в текстах. – Современные технологии и интернет открывают нам неограниченный доступ ко всевозможным ресурсам. Музыкальное направление – не исключение. Раньше мы и мечтать не могли о том, чтобы слушать музыку онлайн и в считанные секунды находит любую понравившуюся мелодию, – отметила директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Лариса Бодиева. – Сегодня это уже наша реальность, в которой мы прослушиваем новинки в момент их выхода в свет. И от этого наша жизнь становится ярче и увлекательнее. СПРАВКА: ПАО «МегаФон» – один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: республика Бурятия, республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

иркутская область

мегафон

мобильная связь Тэги: View the discussion thread.