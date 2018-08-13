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14.08.2018

На юбилейном Байкальском интернет-форуме покажут старые сайты иркутских компаний

Иркутск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С 3 по 9 сентября 2018 года в Иркутске в десятый раз будет проходить Байкальский интернет-форум (БИФ). В рамках событий БИФа пройдет передвижная выставка порталов иркутских компаний «Наш первый сайт», сообщают организаторы.

Экспонаты выставки – 16 макетов главных страниц архивных копий иркутских сайтов 1995-2010 годов, отобранные экспертным жюри. К подаче работ на выставку приглашаются разработчики сайтов – веб-студии и диджитал-агентства Иркутска, а также сотрудники иркутских компаний.

Открытие выставки состоится 3 сентября в «Федор Холле» арт-завода «Доренберг» (улица Баррикад, 51/9). Участники первого дня форума выберут трех победителей, кого наградят премией «Серебряная нерпа» – дипломом и призами от партнеров форума.

КООРДИНАТЫ:

  • Для участия до 26 августа на сайте http://baikalinternetforum.ru/expo нужно заполнить заявку: оставить контактные данные, рассказать в свободной форме об истории сайта и прикрепить файлы-скриншоты главных страниц.

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