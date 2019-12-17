На заседании Иркутского киноклуба покажут фильм «Пещера Ботовская» режиссера Вячеслава Столярова

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании «Иркутского киноклуба» 19 декабря покажут фильм-участник фестиваля «Человек и природа» «Пещера Ботовская» режиссера Вячеслава Столярова. После показа состоится творческая встреча с автором ленты.

Как сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея, «Пещера Ботовская» - научно-популярный фильм, рассказывающий об исследовании самой протяженной пещеры России. Спелеологи клуба Арабика исследуют пещеру более 25 лет и за это время открыли 69 километров подземных ходов.

В лабиринтах пещеры найдены следы пребывания древнего человека и ископаемого медведя, возраст которого более 40 тысяч лет. Благодаря обилию научной информации Пещера Ботовская стала настоящим научным полигоном, проведено свыше тридцати экспедиций, в том числе и международных.

Фильм «Пещера Ботовская» дает возможность погрузиться в таинственный мир подземелья и вместе с учеными исследовать его пространства.

КООРДИНАТЫ:

Показ фильма состоится в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея по адресу: Иркутск, улица Карла Маркса, 2. Начало в 18:30. Вход свободный.