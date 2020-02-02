|Медиа
|03.02.2020
|
|
Названы победители юбилейной Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь
|
Новосибирск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - 1 февраля в Новосибирске состоялись финальные мероприятия десятой Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. Победителями проектных номинаций стали проекты из Красноярска, Новосибирска и Северска, а «Мастером» коммуникаций Сибири был выбран Петр Пинтусов. Генеральным партнером премии выступил Заполярный филиал ГМК «Норильский никель», сообщает пресс-служба премии.
87 проектов приняли участие в юбилейной Региональной премии, 19 из них вошли в шорт-лист: 11 из Новосибирска, пять из Красноярска, Северск, Кемерово и Иркутск представили в шорт-листе по одному проекту.
На публичных защитах, которые прошли в минувшую субботу в Новосибирске, члены жюри из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска и Томска оценивали проекты в шести номинациях.
Приз зрительских симпатий получил проект #сдайсвойстрах, авторы Маргарита Логинова из новосибирской региональной общественной организации «Гуманитарный проект» и Николай Глухих, директор «Digital-агентства Wow (AG Deltaplan)», Новосибирск.
«Мастер» в этом году отправился в Кемерово. Победу в индивидуальной номинации одержал Пётр Пинтусов, заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс».
Гран-при Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь 2019 получил проект «Grelka fest», автор Никита Гирин, Новосибирск.
– За 10 лет премии можно увидеть, как развивается коммуникационная отрасль в сибирском регионе. Я рада, что у нас все больше PR-проектов, решения которых выходят за рамки стандартных инструментов. Жюри оценивает, в первую очередь, саму идею проекта и то, как она решает поставленную задачу. Для эффективного коммуникационного проекта большой бюджет не является приоритетом», – комментирует Елена Гудыно, генеральный директор коммуникационного агентства АГТ-Сибирь.