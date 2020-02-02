Названы победители юбилейной Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

Новосибирск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - 1 февраля в Новосибирске состоялись финальные мероприятия десятой Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. Победителями проектных номинаций стали проекты из Красноярска, Новосибирска и Северска, а «Мастером» коммуникаций Сибири был выбран Петр Пинтусов. Генеральным партнером премии выступил Заполярный филиал ГМК «Норильский никель», сообщает пресс-служба премии.

87 проектов приняли участие в юбилейной Региональной премии, 19 из них вошли в шорт-лист: 11 из Новосибирска, пять из Красноярска, Северск, Кемерово и Иркутск представили в шорт-листе по одному проекту.

На публичных защитах, которые прошли в минувшую субботу в Новосибирске, члены жюри из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска и Томска оценивали проекты в шести номинациях.

По итогам защит лучшими коммуникационными проектами 2019 года стали:

Номинация «Корпоративные коммуникации» – «Блондинка на ТЭЦ», автор Полина Бурмага, «Сибирская генерирующая компания», Красноярск;

Номинация «Маркетинговые коммуникации» – «S7 Air Lounge», автор Никита Гирин, креативное бюро «Энгиро», Новосибирск;

Номинация «Корпоративная социальная ответственность» – «Деревенское эко-молочко», автор Оксана Туганова, ООО «Деревенское молочко», Северск;

Номинация «Коммуникации в благотворительности» – благотворительным проектом а этом году стал «Ужин Ешь! Делись! Люби!», авторы: Фонд «Центр социальный программ РУСАЛа», Ресторанный холдинг Bellini Group, Банк «Открытие», Издательский дом «КоммерсантЪ Красноярск», Галерея «Год живописи»;

Номинация «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» – фестиваль «48 часов Новосибирск», авторы Елена Носова из Гёте-Института в Новосибирске и Ангелина Бурлюк из центра культуры ЦК19, Новосибирск;

Номинация «Развитие и продвижение территорий» – фестиваль «Grelka fest», автор Никита Гирин, креативное бюро «Энгиро», Новосибирск.

Приз зрительских симпатий получил проект #сдайсвойстрах, авторы Маргарита Логинова из новосибирской региональной общественной организации «Гуманитарный проект» и Николай Глухих, директор «Digital-агентства Wow (AG Deltaplan)», Новосибирск.

«Мастер» в этом году отправился в Кемерово. Победу в индивидуальной номинации одержал Пётр Пинтусов, заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс».

Гран-при Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь 2019 получил проект «Grelka fest», автор Никита Гирин, Новосибирск.

– За 10 лет премии можно увидеть, как развивается коммуникационная отрасль в сибирском регионе. Я рада, что у нас все больше PR-проектов, решения которых выходят за рамки стандартных инструментов. Жюри оценивает, в первую очередь, саму идею проекта и то, как она решает поставленную задачу. Для эффективного коммуникационного проекта большой бюджет не является приоритетом», – комментирует Елена Гудыно, генеральный директор коммуникационного агентства АГТ-Сибирь.