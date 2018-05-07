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07.05.2018

Недельный ТОП интернет-запросов иркутян по версии Яндекса возглавила премьера фильма о Мстителях

Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Яндекс проанализировал интернет-запросы иркутян за период с 30 апреля по 6 мая. В тройке лидеров – чемпионат мира по хоккею и два медиасобытия – новый клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» и премьера фильма «Мстители: Война бесконечности».

Киноновинка от студии «Марвел» возглавила ТОП запросов, получив 100 баллов. Российская премьера блокбастера состоялась 3 мая. Жители областного центра, в первую очередь, интересовались спойлерами – кто умер в фильме. С этим связан и еще один запрос, попавший в десятку популярных. Это капитан Марвел – еще один персонаж комиксной вселенной, упоминающийся в «Мстителях» в сцене после титров.

Еще две кинопремьеры, вошедшие в ТОП интернет-запросов в Иркутске по версии Яндекса – «Собибор» и «Такси-5». Первый фильм – это дебют известного актера и благотворителя Константина Хабенского в качестве режиссера. Картина рассказывает о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти.

Второе спортивное событие в десятке популярных запросов тоже касалось хоккея – это матч сборных России и Франции. Он транслировался 4 мая.

Ближе к концу рейтингового списка оказались такие запросы, как празднование Дня весны и труда – 1 мая, а также посадочный календарь на май для Сибири и шествие Бессмертного полка в Иркутске.

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