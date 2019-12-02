Несколько иркутских пабликов попали в список распространителей фейковых новостей Роскомнадзора

Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Роскомнадзор РФ опубликовал список распространителей фейковых новостей. В него попали 27 источников, включая несколько пабликов Иркутской области. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

В частности, многие паблики вошли в список за распространение недостоверной информации, касающейся летнего наводнения в Тулуне. В перечень таких ресурсов попали несколько сообществ в социальной сети «ВКонтакте» - «PostNews», «Я живу в Иркутске», «Подслушано Братск», «Подслушано в Нижнеудинске», «Лентач» и «Живём в Сибири. Иркутск». Также фейковые новости о тулунской трагедии опубликованы на странице пользователя Павла Палехова и на youtube-канале «KRIKNEWS».

В пояснении к списку сказано, что он составлен на основании решений Генеральной прокуратуры и ведется Роскомнадзором совместно с Союзом журналистов России.

– В перечень включаются информационные источники, два или более раз упомянутые в требованиях Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор с целью исполнения положений статьи 15.3 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (в части, касающейся распространения недостоверной общественно значимой информации), – сообщает пресс-служба ведомства.