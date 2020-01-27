«Норильский никель» стал генеральным партнером юбилейной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

СФО, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ПАО «ГМК «Норильский никель» – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, а также один из крупнейших в мире производителей платины и меди – в шестой раз стал генеральным партнером региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. В 2019 году в свой юбилей премия собрала рекордное количество заявок на участие за последние семь лет – 143, из них 87 проектов прошли техническую проверку и были допущены для голосования жюри, сообщают организаторы. – Норникель традиционно поддерживает социально значимые проекты, способствующие развитию регионов. Один из таких проектов – премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь, которая оказывает огромное влияние на развитие сферы коммуникаций в сибирском федеральном округе. В этом году в рамках премии было создано студенческое жюри. Молодые специалисты в отрасли – это свежие идеи и новый взгляд. Хорошо, что «Серебряный Лучник» – Сибирь заботится о продвижении будущих профессионалов, – комментирует директор департамента общественных связей ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Кирпичников. По итогам оценки жюри в шорт-лист юбилейной премии попали 19 проектов, авторы которых выступят с защитой своих работ 1 февраля. На церемонии награждения будет выбран один проект, который получит право войти в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Помимо этого, 10 лучших проектов из общего числа конкурсных работ будут рекомендованы к участию в Национальной премии «Серебряный Лучник» без внесения регистрационного взноса. Завершающие мероприятия пройдут в Новосибирске в апарт-отеле «Рамада Новосибирск» по адресу ул. Победы, 55. Необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено СПРАВКА О ГЕНЕРАЛЬНОМ ПАРТНЕРЕ: • Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем высокосортного никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также выпускает золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы «Норникель» расположены в России, в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии. СПРАВКА О ПРЕМИИ: • В 2010 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь, которая призвана расширить возможности участия региональных компаний в Сибирском федеральном округе. За девять лет в Региональной премии приняли участие более 600 проектов, из них 8 проектов из Томска, Новосибирска, Иркутска и Норильска стали победителями на всероссийском уровне. Первым из них высшую награду в Москве получил «Тотальный диктант», который с тех пор вырос в известную международную акцию. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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