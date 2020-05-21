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Новости медиажизни в Иркутской области
22.05.2020

«Ну, рассказывайте!»: студенты и преподаватели ИГУ участвуют в новом проекте в режиме самоизоляции

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Взаимная поддержка в период самоизоляции – этому посвящен проект «Ну, рассказывайте!» факультета бизнес-коммуникаций и информатики ИГУ. В его рамках студенты и преподаватели сами снимают короткие видео о своей жизни в сложившихся обстоятельствах, а потом размещают их в социальных сетях.

Сейчас этим проектом заинтересовались и за рубежом, сообщает пресс-служба вуза.

– Идея проекта появилась, когда все неожиданно оказались в режиме самоизоляции. Мы решили помочь студентам и преподавателям нашего факультета не только объединиться в сложное время, но и больше узнать друг о друге, увидеть, как живут люди и что их окружает, – говорит руководитель проекта, студентка четвертого курса направления «Реклама и связи с общественностью» факультета бизнес-коммуникаций и информатики ИГУ Наталья Дубко.

Проект начал работать с 15 апреля. К тому моменту студенты уже разъехались из общежитий, поэтому география роликов получилось достаточно обширной.

Участие в проекте добровольное. Отснятые материалы модерируются организаторами проекта – студентами, работающими в лаборатории мультимедиа факультета: просмотр, монтаж, утверждение и размещение. Длина роликов составляет от одной до пяти минут. По статистике, каждый выпуск просматривают около 300 человек, комментируют, ставят «лайки» и даже размещают их на своих личных страницах в социальных сетях.

Проект быстро набрал популярность. К нему присоединились выпускники факультета, кроме того видеоматериалы прислали преподаватели польского и английского языка Малгожата Рапач и Эбигейл Томпсон, которые находятся в режиме самоизоляции у себя на родине. А недавно проектом заинтересовались в Венском университете (Австрия). Как говорят организаторы, теперь на занятиях русского языка австрийские студенты жизнь россиян изучают по выпускам «Ну, рассказывайте!».

Всего по проекту снято 26 серий, каждая новая размещается раз в два дня. Ролики размещаются на YouTube-канале факультета бизнес-коммуникаций и информатики ИГУ, а также на IGTV в аккаунте факультета в Instagram.

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