Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Гендерный вопрос, старушки-топлесс и революция местного парламентаризма

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты сочиняют песню в защиту женщин и исследуют тренды эпох. Социальные сети обсуждают политические катаклизмы в региональном парламенте. На первый взгляд свежая колонка Сергея Шмидта по заголовком «Дикусарова» посвящена депутату Законодательного собрания региона Наталье Дикусаровой. Или хотя бы должна быть посвящена человеку, похожему на Наталью Дикусарову. Однако текст не совсем о ней. Колумнист «ИТГ» пишет об особом пути женщины в политике, а точнее – особом пути умной и обаятельной женщины в политике. И если уж начистоту – тотальной ненависти к особому пути умной и обаятельной женщины в политике. Такой образ не только располагает к себе избирателей, но и плодит армию недоброжелателей особого толка. Автор не скрывает своих симпатий и антипатий, с редким для политолога пылом отвечая сексизмом на сексизм. «Специалисты в вопросе утверждают, что за такой повышенной страстностью может стоять банальная мужская (то есть, опять же гендерная) зависть к умным, успешным и ярким женщинам. В самом деле, мужчине наверняка горько сознавать, что вот он зарабатывает себе на жизнь анонимной кукарекой, а какая-то женщина достигает успеха и общественного признания своим умом, талантом, профессионализмом и порядочностью. От того мужчина отдается борьбе с этой женщиной с большей страстностью. Кое-кто из занимавшихся такими делами тихонько сообщает, что легче всего заниматься этим, когда политтехнологические задания против женщин приходят от женщин (начальниц). То есть, быть проводником женской зависти для мужчины не так обидно, как быть жертвой зависти мужской, еще и своей собственной». Алексей Петров проводит сравнительный анализ временных трендов между двухтысячными и десятыми годами нашего века... на примере собственного отдыха в Болгарии. В частности, автор отмечает повсеместный рост количества туристов из Китая, повсеместную тягу старушек к эксгибиционизму, сдачу российских позиций на алкогольном фронте и засилье русскоязычной попсы на пляжах по всему свету. Кроме того, эмпирические исследования Петрова показывают, что ностальгия по советскому прошлому характерна не только в России, а курение везде выходит из моды. «Записка вторая, 2008: Немки – старушки загорают топлесс. Мало того, что это вредно (нет на них Дворниченко (Виктория Дворниченко, главврач иркутского областного онкодиспансера, прим. ред.), так это еще и некрасиво. Десять лет спустя: теперь не только немки. Но немок больше всего. Записка третья, 2008: разбит еще один миф про пьянство русских. Немцы хлещут намного больше. Такое чувство, что они просыпаются с бокалом вина, к 11 часам все уже с водочными коктейлями, а вечерком догоняются пивом. Наши ведут скромнее. Десять лет спустя: за эти годы видел много разных больших компаний – и немцев, и финских горячих парней, и эстонцев, и еще много кого. Миф только подтвердил свое существование. Русские пьют совсем не больше, а сейчас стали еще меньше. Меньше дебошей, скандалов, интриг и расследований. Большинство следит (или делает вид, что следит) за фигурой. И это хорошо. А немцы – ну они пьют то, от чего ничего (такая игра слов) не происходит: никто не толстеет, и продолжительность жизни не уменьшается». Влад Толстов щедро поделился очередной супер-подборкой , условно названной «книги научно-популярного жанра». И хотя «популярного» в подборке гораздо больше, чем «научного», для всего предусмотрена строгая методология. В свежем обзоре: необычная книга о динозаврах, исследование измены и хождения налево, книга об эффективной стратегии проведения уборки, а также книга про секс. «Но интересный подход: попытка одновременно посмотреть на секс как на процесс биологический и как на феномен культурный. В комментарии призываются профессионалы разных профилей – от биолога до историка. На самом деле такие книги, как мне кажется, выигрывают за счет броских фактов и деталей. В ход идет все: и рассказы о сексуально одержимых обезьянах бонобо, и необычные эротические практики викторианской эпохи, и примеры из кино. Это именно научно-популярное чтение, причем более научное – поскольку авторы стараются представить наиболее актуальные исследования о современном понимании секса. Сколько этих исследований, оказывается, проводится, обратите внимание. Хороший посыл, что секс – это вариации нормы для людей, практикующих разные формы секса (однополого, с разными партнерами и т.д), а не попытка ввести единую норму для всех». FACEBOOK: Центральной темой обсуждения в социальных сетях вновь стала политика. На неделе прошла первая сессия третьего созыва Законодательного собрания Иркутской области, продлившаяся до глубокой ночи. Её главным итогом стал триумф проигравшей выборы партии «Единая Россия», которой, тем не менее, удалось избрать собственного спикера и назначить своих депутатов на все ключевые посты Заксобрания. Коллективный разум социальных сетей попытался проанализировать случившееся. «Вкратце о вчерашнем. Самым большим катализатором, если не основной причиной вчерашнего поражения КПРФ в Заксобрании Иркутской области стало назначение Левченко-младшего главой фракции (Андрей Левченко, депутат Заксобрания, сын губернатора Иркутской области, прим. ред.). В самом деле, в условиях, когда ни у одной из партий нет даже простого большинства в парламенте, фигура руководителя самой большой по численности фракции должна стать объединяющей не только для однопартийцев и сторонников, избранных по одномандатным округам, но и для потенциальных союзников. Среди депутатов от КПРФ есть такие люди, но выбор был сделан в пользу сына губернатора. В результате, это сразу оттолкнуло от коммунистов значительную часть членов малых фракций и внесло раскол в саму фракцию КПРФ. Голосование «Носенко – Кондрашов» (Ольга Носенко, Виктор Кондрашов, депутаты Заксобрания, прим. ред.) – яркое тому подтверждение. Ну а неопытность и апломб молодого руководителя, а также партийный догматизм и самоуверенность старших товарищей, привели к тотальному поражению при распределении руководящих постов в парламенте», – пишет Сергей Бредихин . «Первое, что должно быть в ответе – это объяснение, какой видела конфигурацию в Заксобрании фракция КПРФ, что делалось для создания этой конфигурации – кем и с кем были проведены переговоры, какие посты КПРФ хотела оставить за собой, а какие – предложить другим партиям? Второе – это мотивированное (!) объяснение своих кадровых предложений. Все же Заксобрание – орган власти, он должен работать, «царствующих» и так хватает:)) Третье – объяснение для самих коммунистов, почему фракцию возглавил сын губернатора? (Хотя избирателям тоже очень интересно.) В целом ввод Андрея Левченко в политику выполнен неправильно, сейчас нужно резко менять его имидж, иначе в случае возможной смены губернатора (про среднюю продолжительность жизни, а особенно – трудоспособной жизни, коммунисты любят говорить больше меня, так что пусть прочтут свои же выступления, всякий раз вставляя в них после слова «трудящиеся» еще и словосочетание «и губернатор Сергей Левченко») Андрей тоже уйдет из политики, а его отец, полагаю, хотел бы для него другую судьбу. Поэтому, вместо пустого и глупого сотрясения воздуха, идеологам обкома я бы рекомендовала разработать для Андрея Левченко несколько гуманитарных проектов, лидером которых он бы стал. Если сами не придумаете –обращайтесь, у меня много идей, охотно поделюсь. Все, что во благо Иркутской области, независимо от исполнителя, – во благо каждому жителю, включая и меня. Четвертое: сейчас КПРФ не должна устраивать конфронтацию, а постараться передоговориться. Думаю, это возможно. Но для этого необходимо прекратить истерику и сформулировать позитивную повестку. Пока (судя по материалу) ее можно сформулировать из трех пунктов: 1. региональная надбавка бюджетникам; 2. удешевление жилья; 3. отказ от повышения тарифов на электроэнергию», – считает Галина Солонина . Владислав Шиндяев предвкушает интересное зрелище : «При таком раскладе сил в ЗС Иркутской области простая неявка нескольких депутатов на сессию может кардинально менять все договоренности о перспективах принятия законопроектов))) Политика в Иркутской области теперь будет очень захватывающей и интересной. Внутрипартийные решения, без межпартиных и личностных согласований будут значить совсем немного. И при этом на самой сессии все может уходить в никуда только из-за одного, двух прогульщиков, которые не пришли на заседание и не проголосовали. В общем все будет очень интересно, а иногда и весело на каждой сессии...» ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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